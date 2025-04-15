В Иране ответили на угрозы Трампа

Конфликт с Тегераном будет означать развал США. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.

Напомним, что на втором президентском сроке Дональд Трамп решил возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе. Он даже угрожал Тегерану дополнительными пошлинами беспрецедентными бомбардировками республики, если страна откажется от сделки. В ответ верховный лидер Ирана аятолле Али Хаменеи предупредил, что любые попытки Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране получат решительный отпор, а затем и вовсе отказался вести прямые переговоры с США. Однако на прошлой неделе он смягчил свою позицию и 12 апреля в Омане прошли непрямые контакты между американскими и иранскими представителями. Накануне стало известно, что второй раунд переговоров двух стран состоится уже 19 апреля.

«Конфликт с Ираном означает развал США. Трамп, устроивший "шум" до переговоров и угрожавший Ирану, очень сильно изменил свою позицию на встрече в Омане. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также был очень доволен тем, что Вашингтон смог показать Ирану гибкость», — сказал Зохреванд.

По его мнению, на второй раунд переговоров Уиткофф приедет уже с «более четкой повесткой». В частности, Иран ждет, когда американская сторона озвучит предложение по выработке доверия в вопросе «отсутствия уклона деятельности Ирана в сфере атома в сторону военных разработок». Зохреванд отметил, что оно должно быть одновременно возможным к реализации, и не пересекающим «красные линии», которые обозначил Тегеран.