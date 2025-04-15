Советник главы Пентагона отправлен в отпуск за свой счет после утечки данных

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Советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл был отправлен в отпуск за свой счет после скандала с утечкой секретных данных. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Колдуэлла подозревают в том, что именно по его вине произошла утечка секретных данных в групповой чат в мессенджере Signal. В данный момент чиновник находится в административном отпуске за свой счет. При этом, в его отношении также ведется расследование.

«Один из главных советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был выдворен из Пентагона во вторник после того, как его личность была установлена в ходе расследования утечек в министерстве обороны», — сообщает издание.

Напомним, что ранее главный редактор американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его случайно добавили в групповой чат в мессенджере Signal. После этого Голдберг стал свидетелем того, как в этом чате раскрывались секретные данные, а также шли переговоры высших должностных лиц США о возможной атаке на группировку хуситов в Йемене.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что расследование утечки было закрыто.