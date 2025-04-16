Одесса может стать российской территорией, Европа вряд ли сможет этому помешать. Такое мнение выразили в материале на сайте норвежского портала Steigan.

«Мы считаем вероятным, что Россия возьмёт Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем, и не верим, что у Европы есть всё необходимое, чтобы этому помешать», — отметили в материале.

По словам журналистов, президент США Дональд Трамп «не вложил много политических сил», чтобы установить рамки мирного соглашения на местах.

По их мнению, он охотно согласится с таким решением, если получит «причитающуюся компенсацию в других областях».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Одессу, как и многие другие города, строили русские.