Фон дер Ляйен: привычного Запада больше нет

Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на импортные товары. Базовая ставка составила 10%, для ЕС — 20%, для Молдавии — 31%, для Китая — 34%. Позже американский лидер ввел 90-дневный мораторий на повышение сборов для всех стран, кроме КНР.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — отметила фон дер Ляйен.

Чиновница пояснила, что в последние недели ей приходится вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира.

По ее словам, все просят расширения торговли с Европой, настаивают на установлении общих правил и предсказуемости.

«Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное», — подчеркнула глава ЕК.

Это, заметила фон дер Ляйен, накладывает на Брюссель огромную ответственность.

Вместе с тем, констатировала чиновница, она остается убеждённым сторонником трансатлантического партнёрства и верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами.