Погиб топ-менеджер Lego

Топ-менеджер связанной с Lego компании Kirkbi Майкл Халбай разбился при спуске с крутого склона Коль-де-Шассуре в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом пишет The Mirror.

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Причиной смерти управленца стало внутреннее кровотечение — его успели довезти до больницы, но спасти не смогли. Мужчине было 64 года. По имеющимся данным, он не смог справиться с управлением и потерял равновесие при спуске.

Компания Kirkbi владеет контрольным пакетом акций группы корпораций Lego. Хэлби был избран членом совета директоров Kirkbi в 2020 году и стал вице-председателем компании в 2022 году. Также Халбай на протяжении 35 лет был почетным партнером консалтинговой компании McKinsey в Дании.

Соболезнования в связи с гибелью Халбая выразила королева Дании Мэри, которой тот помогал в работе благотворительного фонда, а также ее супруг Фредерик X, для которого экономист был другом и проводником в деловые круга Дании.