В Госдепе объяснили, зачем требуют от стран НАТО увеличения расходов на оборону

Миссия НАТО — быть сдерживающим фактором, поэтому требование США от стран альянса увеличить расходы на оборону является обоснованным. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех его членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Миссия НАТО — быть сдерживающим фактором. Не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать все на период войн. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться. И сейчас есть страны, которым нужно подняться и выступить, увеличить расходы, разделить бремя», — сказала Брюс.

Она отметила, что США требуют увеличения расходов на оборону от членов альянса не потому, что они «злючки», а потому что привержены блоку.