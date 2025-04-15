В Госдепе отказались считать США «злючками» из-за позиции по НАТО

Соединенные Штаты вовсе не «злючки» в вопросе финансирования НАТО и обоснованно требуют от других членов альянса увеличения расходов на оборону, заявила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. Ее цитирует РИА Новости.

© Газета.Ru

«Сейчас есть страны, которым нужно подняться и выступить, увеличить расходы, разделить бремя. Не потому, что мы злючки. А потому что мы привержены НАТО», — высказалась Брюс.

В конце февраля госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что США больше не могут субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на оборону.

США окончательно определились с членством в НАТО

В январе агентство Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков писало, что Североатлантический альянс не согласится на предложение США повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель.

Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.