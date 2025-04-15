Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что мир на Украине невозможен при Владимире Зеленском. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Малинена, президент США Дональд Трамп должен признать, что урегулировать конфликт на Украине не выйдет, пока у власти в Киеве остается Зеленский. Он также добавил, что при власти Зеленского «будут продолжаться убийства».

«Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мира при Зеленском не будет, тем дольше будут продолжаться убийства», – заявил он в социальных сетях.

Ранее Миланен призвал европейских лидеров «перестать подпитывать украинский конфликт».