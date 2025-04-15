ООН внимательно следит за нарушениями прав русскоязычных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств на Украине. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Агентство попросило ее прокомментировать недавние задержания и штрафы в отношении людей, которые слушают русскую музыку в Киеве и Николаеве. Троссел ответила, что УВКПЧ проводит постоянный мониторинг нарушений, связанных со свободой выражения мнений и дискриминацией, в том числе по языковому признаку, по всей Украине.

«Мы регулярно публикуем информацию об этих проблемах в наших публичных отчетах. Например, мы сообщали об обеспокоенности по поводу украинского закона о национальных меньшинствах и снижении доступности обучения на украинском языке в Крыму. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Николаеве привлекли к административной ответственности местную жительницу за прослушивание русской музыки в общественном месте. Позже в Киеве по той же причине полицейские также задержали подростков.