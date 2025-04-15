В Белом доме заявили о твердой позиции Трампа по вопросу присоединения Канады к США

Президент США Дональд Трамп продолжает занимать позицию в поддержку включения Канады в состав Соединенных Штатов. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

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«Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США», — сказала представитель Белого дома в ответ на вопрос о том, почему лидер Соединенных Штатов давно не упоминал Канаду в качестве «51-го штата».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.