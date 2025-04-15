Лиз Трасс заявила о работе над созданием соцсети без цензуры

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намеревается летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие политической цензуры. Об этом пишет Guardian.

По данным газеты, политик рассказала о своих планах в ходе криптовалютной конференции в британском Бедфорде.

«Я создаю новую сеть свободы слова, которая не подвергнется цензуре и не сможет быть отменена, чтобы реально говорить о проблемах, о которых люди не хотят говорить», — подчеркнула Трасс.

По ее словам, «глубинное государство» манипулирует традиционными СМИ. Кроме того, оно помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра.

Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Соединенном Королевстве.