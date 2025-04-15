Стало известно, приедет ли Трамп на Украину

Президент США Дональд Трамп пока не планирует приезжать на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский пригласил Трампа посетить Украину, прежде чем «принимать какие-либо решения и вести какие-либо переговоры» по поводу конфликта. По его мнению, «сильный президент сильной страны» должен быть на стороне Киева, а не занимать нейтральную позицию.