Фицо: словаки не забудут, кто освободил их от фашизма

Вся территория Словакии усеяна кладбищами воинов Красной армии, поэтому никто не переубедит жителей республики, что освобождение от фашизма пришло с Востока, а не Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Вся территория Словакии усеяна кладбищами, где похоронены воины Красной армии", - сказал он журналистам в ходе визита в Хорватию.

"Мы знаем, кто нас освободил. Этого у нас никто не может отнять. Мне никто не может сказать, что освобождение пришло с Запада, когда оно [в действительности] пришло с Востока", - подчеркнул глава словацкого правительства.

Он напомнил, что в районе перевала Дукла у словацко-украинской границы в 1944 году проходили одни из наиболее кровопролитных боев во время Второй мировой войны.

Фицо подтвердил, что 9 мая приедет в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашизмом. По его словам, он намерен почтить память "людей, которые погибли при освобождении Словакии и Чехословакии", а также проявить уважение к миллионам жертв среди мирных жителей.

"Хотим мы этого или нет, но наибольшая заслуга в разгроме гитлеровской Германии, фашизма и нацизма исторически принадлежит народам бывшего Советского Союза", - отметил премьер.

Угрозы ЕС и диалог с РФ

14 апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что сообщество "воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия".

Комментируя эти угрозы, Роберт Фицо отметил, что Каллас не вправе отговаривать лидеров суверенных государств от поездок куда-либо.

Он также высказался за диалог с Россией.