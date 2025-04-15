ЕС ищет способ обойти вето Венгрии на расширение санкций против РФ

Брюссель ищет способ обойти венгерское вето на расширение санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Евросоюз вынужден каждые шесть месяцев продлевать действие рестрикций. Для принятия решения о пролонгации требуется согласие всех 27 стран-членов организации.

В настоящее время власти ЕС ищут способ развязать себе руки, ввести механизмы, которые позволят не опасаться противодействия со стороны Будапешта.

В частности, в Брюсселе обсуждают преобразование ограничительных мер в некие торговые меры, применение которых не требует общего согласия государств, состоящих в ЕС. Для их одобрения будет достаточно «квалифицированного большинства».

Кроме того, рассматривается вариант, в рамках которого ряд европейских стран сформирует коалицию желающих. Каждая из них затем самостоятельно введет против России соответствующие санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции, которые ввел его предшественник Джо Байден.