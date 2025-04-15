Рютте: членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения

Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения.

Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, передает RT.

«Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, то не обещали, что это будет частью мирного соглашения», — сказал он.

При этом Рютте отметил, что членство Украины в альянсе по-прежнему остается в повестке дня.

Ранее генсек НАТО на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что не будет вмешиваться в мирное урегулирование конфликта.