Белый дом: Трамп настроен на диалог с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп настроен на диалог с иранским руководством, недавно он провёл разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом на данную тему.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Кампания максимального давления на Иран продолжается, но, как вы знаете, президент дал понять, что хочет видеть диалог и консультации с Ираном», — подчеркнула представитель американских властей.

Ранее иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи сказал, что исламская республика пессимистично настроена в отношении США на переговорах.