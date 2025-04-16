Фон дер Ляйен: Запада, каким его все знали, больше нет

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запада, каким его все знали, больше нет. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit.

© Российская Газета

"Запада, каким мы его знали, больше не существует", - цитирует РИА Новости ответ фон дер Ляйен на вопрос о возможной лидерской роли Евросоюза в западном мире.

При этом она заверила, что остается убежденным сторонником трансатлантического партнерства и верит в сохранение дружбы между США и Европой.

Фон дер Ляйен также рассказала, что ей приходится много разговаривать с главами государств и правительств со всего мира, и все просят расширения торговли с Европой.

"И речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости", - отметила политик.

По ее словам, Европа известна своими предсказуемостью и надежностью, и должна "оправдать огромную ответственность".

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз приостанавливает на 90 дней введение новых тарифов против США, но при этом продолжит работать над этим вопросом. Таким образом, пояснила она, ЕС оставляет шанс для переговоров с Вашингтоном.