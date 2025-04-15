Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил бывшего президента США Джо Байдена и политиков стран Европы в затягивании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил министр, окончание конфликта на Украине было бы проще, если бы страны Европы и администрация Байдена «не подрывали» движение к миру. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Будапеште.

«Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще. <...> И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще», — заявил он.

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Помимо этого, Сийярто призвал европейских политиков поддерживать попытки установить перемирие, а также оказать содействие мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

Ранее Сийярто высказался о присоединении Украины к Евросоюзу.