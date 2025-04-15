Сийярто: действия Байдена и ЕС подорвали урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия экс-президента США Джо Байдена и некоторых европейских чиновников подорвали урегулирование конфликта на Украине.

«Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще», — цитирует его РИА Новости.

В качестве примера провоенных шагов администрации Байдена Сийярто назвал поставки оружия на Украину.

Он добавил, что Будапешт призывает европейских политиков поддерживать усилия администрации американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что только Будапешт может противостоять попыткам Брюсселя насильно «затолкать» Украину в Евросоюз.