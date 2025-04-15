Байден впервые выступит с резкой критикой Трампа

Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступит с публичной речью, в которой ожидается острая критика в адрес действующего лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

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Выступление Байдена состоится в рамках национальной конференции адвокатов, советников и представителей инвалидов в Чикаго. Формально оно будет посвящено обеспокоенности либеральной общественности тем, что инициативы Дональда Трампа могут угрожать системе социального обеспечения.

Однако, как ожидает агентство, Байден может дать отпор на обвинения во многих проблемах страны, в которых Трамп часто обвиняет предшественника.

В материале обращается внимание, что Байден не случайно выходит на реальную сцену, поскольку проблемы системы социального обеспечения могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах в следующем году, на которых демократы рассчитывают потеснить республиканцев.

Ранее сообщалось, что Трамп ради экономии расхода бюджета начал сокращать численность госслужащих и уволил тысячи сотрудников Управления социального обеспечения.

Ранее Илон Маск утверждал, что в США в базе данных системы соцобеспечения были найдены лица, которым по 200-350 лет и они продолжали получать пособия.