Байден впервые выступит с резкой критикой Трампа

Байден впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом
Бывший президент США Джо Байден на конференции в Чикаго, посвящённой защите социального обеспечения, впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом.
Трансляцию вёл телеканал CNN.
Во время выступления политик посетовал на расовую несправедливость и выразил критику в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа за враждебность к мигрантам и массовые увольнения госслужащих.
«Сонный голос, неразборчивые слова, дезориентация на сцене...», — прокомментировал выступление Байдена журналист ВГТРК Владимир Соловьёв.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на все вопросы когнитивного теста, от которого отказался Байден.