Байден впервые выступит с резкой критикой Трампа

Бывший президент США Джо Байден на конференции в Чикаго, посвящённой защите социального обеспечения, впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом.

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Трансляцию вёл телеканал CNN.

Во время выступления политик посетовал на расовую несправедливость и выразил критику в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа за враждебность к мигрантам и массовые увольнения госслужащих.

«Сонный голос, неразборчивые слова, дезориентация на сцене...», — прокомментировал выступление Байдена журналист ВГТРК Владимир Соловьёв.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на все вопросы когнитивного теста, от которого отказался Байден.