В ОАЭ появились туристические поездки на пляжи без мазута

Туристам в ОАЭ начали продавать поездки на пляжи, где нет последствий разлива мазута. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Согласно информации источника, в таких поездках туристов отправляют на дикие и непопулярные пляжи, до которых пока не добрался мазут — ранее разлив этого вещества произошел в ОАЭ. По информации от самих туристов, до таких мест можно добраться на автобусе или такси.

При этом издание отмечает, что пока новая услуга не пользуется популярностью, поскольку «чистые» пляжи находятся недостаточно далеко от мест разлива мазута. По этой причине большинство туристов предпочитают проводить время в бассейнах.

Ранее российские туристы рассказали о последствиях разлива мазута в ОАЭ.