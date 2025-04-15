В США заявили, что Белый дом информировал ЕС о сохранении большинства пошлин

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа предупредили представителей Европейского союза (ЕС), что Белый дом не планирует отменять большинство пошлин против стран объединения. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

«Американские чиновники указали на то, что 20-процентные «взаимные» пошлины, которые были снижены до 10% на 90 дней, а также другие пошлины, затрагивающие различные отрасли экономики, включая автомобильную и металлургическую, не будут полностью отменены», — говорится в материале.

По данным агентства, на этой неделе ЕС и США смогли достичь скромных успехов в решении торговых разногласий. В частности, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович не получил четкого представления о позиции США в данном вопросе после встречи с американскими коллегами.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз продолжит работать над ответными мерами, несмотря на частичную приостановку американских таможенных пошлин. Он рассказал, что цель Европы — договориться об отмене этих тарифов и достичь сбалансированного соглашения с Вашингтоном.