Госдепартамент отменил иностранную помощь общей суммой $215 млн

Американское ведомство по повышению эффективности работы правительства заявило, что госсекретарь США Марко Рубио отменил решения направить иностранным государствам гранты, общая сумма которых составляет около 215 миллионов долларов.

Рубио "продолжает тщательно изучать иностранную помощь Госдепартамента", — заявило ведомство в Twitter.

Речь, как утверждается, идет о Белоруссии, Бразилии, Ливане, Молдавии, Узбекистане, Болгарии, Великобритании, Мавритании и Тунисе.