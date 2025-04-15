Сын Трампа высказался о встрече Путина и Уиткоффа

Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф», — написал он.

По словам сына президента США, американский истеблишмент ненавидит Уиткоффа за его работу по разрешению украинского кризиса. Однако Трамп-младший подчеркнул, что настоящие лидеры борются за мир, а не за войну.

Ранее Уиткофф заявил, что ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий. Тем не менее он отметил, что мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается.