Сын премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Яир обругал президента Франции Эммануэля Макрона в социальных сетях. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт произошел из-за того, что Франция объявила о планах признать Палестинское государство. Свой гневный комментарий Яир Нетаньяху оставил под обращением Макрона, в котором тот рассказал о планах Парижа по Палестине — признание государства должно состояться в июне.

«Пошел ты!», — написал под обращением Макрона Яир.

Франция может признать Палестину в июне

Ранее Нетаньяху в беседе с Макроном отверг идею создания палестинского государства.