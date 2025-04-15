Генсек НАТО высказался об урегулировании ситуации на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не будет вмешиваться в мирное урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рютте прибыл с визитом на Украину. Вместе с Владимиром Зеленским он посетил Одессу, пообещав поддерживать Киев и дальше.

При этом на совместной пресс-конференции Рютте заявил, что принял решение не комментировать все промежуточные этапы урегулирования конфликта на Украине.

«Я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно, и я не могу комментировать это», — добавил он.

Несмотря на это генсек НАТО приветствовал «усилия США» по мирному урегулированию, отметив, что процесс идет «нелегко».