Фицо ответил на призыв Каллас не посещать Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде Победы 9 мая в Москве, заявил, что примет участие в этом торжественном мероприятии и никто не может ему это запретить. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не приветствует участие в параде Победы в Москве стран-кандидатов в союз. Более того, по ее словам, члены Евросоюза уже подтвердили, что не будут присутствовать на этом торжественном мероприятии.

«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939», — прокомментировал это Фицо.

Каллас заявила о "последствиях" для тех, кто поедет в Москву на парад Победы

По его мнению, слова Каллас свидетельствуют о необходимости дискуссии в ЕС о сущности демократии. Фицо напомнил главе евродипломатии, что является легитимным премьером суверенной страны, поэтому «никто не может ему приказывать, куда он должен или не должен ездить».