Зеленский оценил ход переговоров с США о сделке по недрам

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил ход переговоров с США о сделке по недрам и редкоземельным металлам.

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Его слова на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте передает издание «Интерфакс-Украина».

«Переговоры прошли, они были позитивные. Это была встреча технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате — и оффлайн, и онлайн — будут продолжаться всю эту неделю», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что детали нового проекта сделки будут раскрыты лишь по завершению технических переговоров.

В ходе брифинга Зеленский также раскритиковал спецпредставителя президента США Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, дипломат обсуждает вопросы, которые находятся вне его компетенции.