Киевское посольство США напомнило украинцам о депортации

Посольство США в Киеве напомнило жителям Украины о риске депортации из Штатов. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как сообщили в посольстве, визы украинцев в США могут быть аннулированы, а их нахождение в стране является привилегией, а не правом. Кроме того, дипломатическое ведомство также опубликовало цитаты госсекретаря США Марко Рубио, в которых он говорит «ваша виза просрочена», «вы должны уехать» и другие фразы со схожим посылом.

«Посещение Соединенных Штатов — это не право. Это привилегия, которая предоставляется тем, кто уважает наши законы и ценности», — передали в посольстве цитату Рубио.

Ранее Рубио посоветовал президенту США Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России.