Парламент Словакии отказался осудить действия РФ на Украине
Парламент Словакии не поддержал резолюцию оппозиционной партии Progresívne Slovensko, которая предлагала осудить действия России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое СМИ.
К третьей годовщине конфликта на Украине Progresívne Slovensko подготовила резолюцию, в которой предложила осудить действия России и призвать Москву к немедленной остановке военной операции. Кроме того с ее помощью словацкая оппозиция хотела выразить поддержку усилиям Киева стать членом Евросоюза и призвать власти республики к оказанию Украине всесторонней помощи.
«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progresívne Slovensko», — говорится в тексте.
Резолюцию поддержали 65 депутатов из 142 присутствующих. Еще шесть выступили против нее, воздержались — 71. Для принятия документа требуется не менее 76 голосов.