Парламент Словакии отказался осудить действия РФ на Украине

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Парламент Словакии не поддержал резолюцию оппозиционной партии Progresívne Slovensko, которая предлагала осудить действия России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое СМИ.

К третьей годовщине конфликта на Украине Progresívne Slovensko подготовила резолюцию, в которой предложила осудить действия России и призвать Москву к немедленной остановке военной операции. Кроме того с ее помощью словацкая оппозиция хотела выразить поддержку усилиям Киева стать членом Евросоюза и призвать власти республики к оказанию Украине всесторонней помощи.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progresívne Slovensko», — говорится в тексте.

Резолюцию поддержали 65 депутатов из 142 присутствующих. Еще шесть выступили против нее, воздержались — 71. Для принятия документа требуется не менее 76 голосов.