Крис Коламбус, режиссер популярного фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», признался, что желает вырезать из фильма сцену с появлением президента США Дональда Трампа. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

Напомним, в картине герой актера Маколея Калкина встречается с миллиардером в его отеле Plaza.

По словам режиссера, Трамп, в то время известный магнат в сфере недвижимости, настоял на участии в фильме, хотя бы минимальном. Он добавил, что бизнесмен буквально «прорвался в фильм силой».

Коламбус пояснил, что очень хочет удалить сцену, но опасается, что его депортируют из страны.

«Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», — выразил опасения режиссер.

В ноябре 2020 года Коламбус сообщил, что решил оставить сцену встречи Кевина с Трампом в холле отеля только из-за позитивной реакции аудитории, напомнили журналисты.