Владимир Зеленский выступил с резкой критикой спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа после его слов о том, что переговоры с Россией идут вокруг пяти территорий, но также и о большем, что важно для всего мира. Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе сказал, что Уиткофф ведет перегоры "вне своей компетенции".

По словам Зеленского, про территории государства "может говорить только народ Украины". Он подчеркнул, что для Киева вопрос о признании каких-либо территории российскими является "красными линими".

"Те представители, о которых вы говорили (Уиткофф и Келлог) обсуждают вопросы вне своей компетенции’, - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф, побывавший в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал в интервью Fox News, что украинское урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий". Он отметил, что в рамках договоренности о мире речь идет и о гарантиях безопасности, и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

"Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле", - подчеркнул Уиткофф.

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Кроме этого он объяснил, что Россия и США ищут потенциал придать новую форму двусторонним отношениям через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые дадут настоящую стабильность региону.

"Партнерства ведут к стабильности", - сказал Уиткофф.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Уиткоффа, сказал на брифинге, что огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, который существует между Россией и США, может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира.