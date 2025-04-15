Стремление Евросоюза к полной экономической интеграции Украины в блок обернется разрушением самого ЕС.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Будапеште на международной конференции по вопросам сотрудничества стран Центральной Европы, передает ТАСС.

«Они (главы МИД ЕС. – прим. ред.) хотят полной экономической интеграции Украины до завершения переговоров о вступлении», — подчеркнул он.

Как отметил глава венгерского МИД, фактически это означает, что Евросоюз обратился ко всем государствам-членам с призывом: «Давайте разрушим европейскую экономику вместе с Украиной, прежде чем Украина вступит в Европейский союз».

14 апреля политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.