Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе встречи в Вашингтоне с лидером Сальвадора Найибом Букеле.

"Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен, а я не уверен, что он такой", - сказал политик (цитата по РИА Новости).

Трамп также добавил, что конфликт на Украине никогда нельзя было допускать.

Двумя днями ранее американский лидер, комментируя продолжающиеся переговоры по вопросу мирного урегулирования, отмечал, что, согласно его оценкам, все идет хорошо. В ближайшее время он обещал представить подробности.

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что нынешний президент США осознает необходимость устранения вызвавших украинский конфликт первопричин. Новая американская администрация, подчеркивал министр, пытается вникнуть в суть проблемы.