Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 15 апреля.
Об этом генсек НАТО сообщил в социальной сети X.
По итогам поездки Рютте отметил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что хочет поддержать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению прочного мира на Украине.
До этого Рютте подчеркивал, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса надолго, в таком качестве ее будут рассматривать и после завершения украинского конфликта.