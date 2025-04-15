ВОЗ провела учения по готовности к пандемии "мамонтовой оспы"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения в 15 странах, чтобы протестировать готовность к реагированию на новую пандемию. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на соответствующие документы.

Вымышленному вирусу дали название «оспа мамонтов». В публикации говорится, что учение подразумевало сценарий, при котором группа ученых-документалистов якобы раскопала останки шерстистого мамонта в замерзшей арктической тундре.

Внедренный вирус крайне опасен и похож на существующую «оспу обезьян», которая распространяется в странах Центральной Африки.

«При умеренной вероятности передачи и минимальном бессимптомном распространении болезнь поддается контролю», — говорится в материале.

Ученые отметили, что контролировать распространение вируса можно только при сплоченных действиях, подобных тем, которые наблюдались при атипичной пневмонии или оспе.

Данное учение было проведено из-за того, что ученые обеспокоены раскопками древних существ, содержащихся в вечной мерзлоте. В ВОЗ заявили, что подобные научные открытия могут привести к появлению новых вирусов, предсказать распространение которых невозможно.

2 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже «завтра». По его словам, для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение.