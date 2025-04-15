Министра иностранных дел Франции призвали покинуть пост из-за «унижения дипломатии»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне «унижения дипломатии» страны в Африке и дипломатического скандала в отношениях с Алжиром.

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Об этом написала в соцсети X лидер партии «Идентичность и Свобода», евродепутат и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль.

«После унижения Франции в Африке эпизод с высылкой сотрудников французского посольства в Алжире — это последний удар по "дипломатии покорности" Жан-Ноэля Барро. После такого провала он должен уйти в отставку», — заявила она.

14 апреля министерство иностранных дел Алжира объявило персонами нон грата 12 французских дипломатов. Комментируя произошедшее, глава МИД Франции Барро заявил, что этот шаг алжирских властей «не останется без последствий», и добавил, что в случае дальнейшей эскалации с их стороны Париж ответит «с максимальной твердостью».

В МИД Алжира, в свою очередь, решение о высылке дипломатов назвали ответом на арест во Франции трех своих граждан, в том числе сотрудника алжирского консульства. Всех троих обвинили в участии в преступном сообществе и в похищении в апреле 2024 года блогера Амира Бухорса, активно выступавшего с критикой в адрес алжирских властей.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский союз (ЕС) ввести в отношении России новые, «самые тяжелые» санкции.