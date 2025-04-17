Верховная рада Украины в очередной раз продлила действие военного положения в стране на 90 дней начиная с 9 мая. Вообще продление военного положения — с 2022 года, когда оно впервые было введено, — происходит без сучка без задоринки. К нему, собственно, все уже давно привыкли, ничего неожиданного или удивительного обычно нет. Но не в этом случае. В этот раз голосование состоялось сильно заранее — до того, как истекает действие нынешнего мандата.

Кроме того, это голосование сопровождалось целым рядом политических заявлений и склок.

"За" или "против", но тоже "за"

Сразу проясню замечание про заявления и скандалы. Например, активно разлеталась информация о том, что офис Владимира Зеленского угрожал парламентариям — даже целым депутатским группам и фракциям. Мол, у них будут проблемы, если проголосуют "неправильно".

Кроме того, довольно отвязное заявление сделал спикер парламента Руслан Стефанчук. Он назвал ситуацию "кастингом Путина", если кто-то не проголосует за продление военного положения.

Высказался и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. В его словах в Telegram было много патетики: от упований на события, которые Украина вменяет в вину России ("После Сум. После Кривого Рога"), до потери связи с цензурным языком ("Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита") и жалоб на усталость "после изнурительной заграничной командировки". Суть же сводилась к одному — все должны проголосовать "за", иначе они предатели и боты Кремля. Высказались и другие подвывалы Банковой, которые клеймили своих сограждан "российскими консервами".

По итогу проголосовал "против" только Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За день до голосования, кстати, выступил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Логика его заявления укладывается в такой посыл: усталость от войны есть, и вообще это продление режима военного положения не про дела на фронте, а про сохранение диктатуры Зеленского. И нельзя сказать, что он сильно погрешил против правды.

Действительно, военное положение — кроме того, что превращает страну в большой концлагерь и держит как скот на убой мужчин призывного возраста, — убирает с пути офиса Зеленского очень много проблем и сложностей, которые были бы в условиях нормального функционирования демократии, прав и свобод (даже при сложившейся сегодня общей ситуации).

При этом я напомню, что Порошенко — это тот самый человек, который перед выборами 2019 года нагнетал так называемую "Армавиру" с абсолютно праворадикальным нарративом, где милитаризм был ключевой составляющей. Поэтому его нынешнее миротворчество выглядит несколько наигранным. Причина смены подхода Порошенко в том, что против него по указке СБУ подготовлено очередное "подозрение по беззалоговой статье" — измена Родине. И пребывать бы ему в заключении, как, например, депутату Александру Дубинскому. Порошенко нужен был этот перформанс, чтобы потом вещать, что пострадал он, мол, за миротворчество и поддержку позиции президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий. На Банковой, видимо, решили мученика из несвятого Петра не делать, но на крючок, что называется, его все же подвесили. Именно поэтому Порошенко при голосовании был уже "не против".

А вот Гончаренко все-таки проголосовал вразрез. Но это чтобы не потерять лицо партии "Европейская солидарность" (возглавляется Порошенко) и не слиться уж совсем.

Три причины Зеленского

Вернусь к резонам Зеленского. Почему, собственно, он вот так сильно загодя поднял в Верховной раде вопрос о продлении военного положения еще на 90 дней. У этого есть ряд измерений, на мой взгляд.

Первое имеет под собой, скажем так, непосредственное отношение к переговорному треку между Вашингтоном и Киевом, в том числе и по ресурсной сделке. Вообще же здесь можно (и даже нужно) говорить о более глобальном видении — Зеленский все еще мнит себя фронтменом антитрамповской европейской коалиции и с этих иллюзорных позиций пытается атаковать переговорный процесс. Причем делает он это согласованно с Парижем и Лондоном. Это голосование в Раде — заготовка под 30 апреля, когда президентству Трампа стукнет 100 дней. Все глобалистские медиа уже отточили карандаши и перышки — готовятся строчить разгромные тексты о том, как провалились миротворческие инициативы Дональда Трампа. Все это чтобы испортить ему этот мини-юбилей.

Есть и еще одно измерение у столь раннего голосования по продлению военного положения на Украине. Это, конечно, нежелание киевских властей идти на выборы, которых так настойчиво от них требуют (как минимум две из трех ключевых групп в окружении Трампа).

Уточню, есть три основные группы влияния. Первая — это палеоконы во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом — там же, например, Илон Маск и Питер Тиль. Вторая группа — команда госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога и республиканский истеблишмент. Третья — зять Трампа Джаред Кушнер, еврейское лобби и воротилы с Уолл-стрит.

Так вот, как минимум группы Рубио и Вэнса выступают за максимально быстрое проведение выборов на Украине. У Кушнера и его финансовых партнеров свои резоны — их вполне устраивает нынешняя конфигурация, но с определенными нюансами по части переформатирования украинского парламента и его руководства.

При этом важно знать, что военное положение никак не связано с возможным перемирием на фронте, которое обсуждается Вашингтоном и Москвой, а также Вашингтоном и Киевом. Можно прекратить активные боевые действия, огонь, но военное положение не отменять.

Что же точно отменяет военное положение?

По закону Украины на проведение президентских выборов после окончания действия этого режима отводится 90 дней. Посчитаем: к августу прибавить практически три месяца, и получается уже конец 2025 года. Еще некоторое время парламент может потратить на коррекцию закона, восстановление работы Центральной избирательной комиссии и всей ее сети по стране, сверку списков — то есть якобы приведение всего этого хозяйства в порядок. Так и 2026 год придет.

С парламентом история немножко другая. На выборы Рады отводится 60 дней, но, скорее всего, обе избирательные кампании объединят.

Так что продлением военного положения в этот раз Зеленский явно отодвигает гипотетические выборы — по крайней мере в правовом поле — как минимум на 2026 год. Кстати, это и серьезный "привет" украинской оппозиции — не суетитесь, делайте то, что вам сказали, сидя на лавочке запасных, никаких выборов не будет. Понятное дело, что оппозиция все равно будет как-то подпрыгивать, бегать в Вашингтон или в Европу, кланяться, просить, но рисков для Банковой не создаст.

Однако имеется и еще одно измерение. По инсайдерской информации, времени у Зеленского — до конца мая максимум. К этому моменту переговорный трек между Вашингтоном и Москвой может резко ускориться и все остальные процессы, конечно, закрутятся быстрее. Есть предположения, что тогда историю Зеленского можно будет сравнивать с событиями вокруг бывшего президента Ирака Саддама Хусейна или экс-лидера Ливии Муамара Каддафи. То есть, в некотором смысле, это раннее голосование — попытка и предпосылка для консервации как минимум еще на полгода нынешнего положения вещей в политике внутри страны.

Своя рубашка ближе

Все эти резоны и действовали в отношении продления военного положения. Депутаты (и около них) в первую очередь пеклись о своем будущем, гарантиях лично для себя, которые вовсю раздают сегодня прежде всего Лондон и Париж. А вот Вашингтон теперь все больше находится в стороне. Естественно, речь о деньгах и о попытке как можно дольше продлить режим своей исключительной власти и, как сказал глава Минфина США, пребывании на тех самых "потоках".

По итогу я бы сказал, что украинский кризис входит в некую терминальную стадию, когда ближайшие месяц-два (а может, и меньше) определят дальнейшее течение ситуации. Эта история одновременно и про фронт, где заканчиваются американские военные поставки, и про украинскую политическую внутреннюю ситуацию (где все же попытка ее подморозить и купировать оппозиционную деятельность со стороны Банковой может быть неуспешной). Как следствие ситуация может начать развиваться совершенно по экстремальному для Зеленского и ближнего его круга сценарию.