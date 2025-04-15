Лидер «Альтернативы для Германии» потеряла популярность

Рейтинг лидера правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Это следует из данных социологического опроса института INSA, пишет газета Bild.

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Согласно исследованию, Вайдель опустилась в списке 20 самых популярных немецких политиков с 13 на 17 место. При этом ее главный конкурент, избранный канцлер ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11 на 9 строчку рейтинга.

Ранее Вайдель обвинила Мерца и ХДС в эскалации украинского конфликта. По ее словам, действия коалиции чрезвычайно опасны.