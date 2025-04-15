Порошенко* раскритиковал власти Украины

Офис Владимира Зеленского фактически узурпировал власть на Украине, заявил экс-президент страны, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая.

«Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать. Почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», — отметил Порошенко*.

Политик подчеркнул, что узурпация власти и «неограниченная власть» офиса Владимира Зеленского над парламентариями унизительно для всей страны.

Напомним, что в январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Порошенко* стал более открыто критиковать Владимира Зеленского на фоне грядущих выборов в стране.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.