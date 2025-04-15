Порошенко* раскритиковал власти Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского узурпирует власть в стране. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко* (*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) , передает РИА Новости.

Так он прокомментировал новость о том, что власти Украины продлили военное положение и срок мобилизации еще на 90 дней. Порошенко отметил, что это решение выносится за месяц до завершения срока действующего военного положения. По его словам, власть начала злоупотреблять военным положением, используя его для построения авторитарного режима.

Он добавил, что «неограниченная власть» Офиса президента над парламентариями унизительна для всей страны.

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Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 9 мая. На время военного положения украинские власти запретили проведение президентских и парламентских выборов.