NYT: Белый дом хочет лишить NPR и PBS финансирования на $1,1 млрд

Белый дом планирует лишить сеть радиостанций NPR и телеканал PBS финансирования на $1,1 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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«План состоит в том, чтобы потребовать от конгресса отменить федеральное финансирование в размере $1,1 млрд для Корпорации общественного вещания (CPB) — компании, поддерживаемой на средства налогоплательщиков и финансирующей государственные медиа по всей территории США», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что инициативу могут предложить в формате более широкого пакета мер, в рамках которого предлагается отменить ранее утвержденное финансирование. При этом бюджет CPB профинансирован на два года вперед, говорится в материале.

В феврале американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение $32 млн Молдавии на развитие средств массовой информации. Эти средства выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности».