Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС
Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров сообщил, что София не будет продавать Украине российские реакторы для Хмельницкой АЭС.
Речь идет о реакторах, которые предназначались для нереализованного проекта болгарской АЭС "Белене". Украина намеревалась купить у Болгарии эти реакторы, что бы достроить Хмельницкую АЭС.
Зафиров объяснил, что развитие ядерной энергетики является правильным путем для Болгарии, потому что цены на электроэнергию в мире растут.
"У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры - все в наших руках", - приводит слова Зафирова Болгарское национальное радио.