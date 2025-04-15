Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС

Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров сообщил, что София не будет продавать Украине российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

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Речь идет о реакторах, которые предназначались для нереализованного проекта болгарской АЭС "Белене". Украина намеревалась купить у Болгарии эти реакторы, что бы достроить Хмельницкую АЭС.

Зафиров объяснил, что развитие ядерной энергетики является правильным путем для Болгарии, потому что цены на электроэнергию в мире растут.