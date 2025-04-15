Трамп предложил лишить один из университетов Лиги плюща безналогового статуса

Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social.

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Он предположил, что университет следует облагать налогами как политическую организацию, если Гарвард продолжит продвигать политическую, идеологическую, вдохновленную и поддерживающую терроризм «болезнь».

По словам Трампа, безналоговый статус зависит только от «действий в интересах общества».

Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща.

До этого политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что прекращением поддержки вузов лидер Соединенных Штатов пытается уничтожить ультралиберальную идеологию в образовательной среде.

13 апреля профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за планов пересмотреть финансирование вуза на $9 млрд. Отмечается, что в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты между Гарвардом, его филиалами и федеральным правительством на $255,6 млн.