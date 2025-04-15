Пока вы не уснули: Киргизия о выдвижении ультиматумов РФ и возвращение Coca-Cola

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Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов России

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане. Его слова о последствиях задержания десятка киргизов в российской столице и влиянии этого на отношения Москвы и Бишкека передает агентство «АкиPress».

Так Кулубаев ответил на заявление местного депутата о том, что «России не нужны трудовые мигранты из Кыргызстана».

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Coca-Cola возвращается в Россию

Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку под названием Creations. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, торговая марка необходима для осуществления продаж газировки с «Пиксельным», «Космическим» и остальными вкусами.

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В США рассказали о планах Путина победить на Украине летом

Президент России Владимир Путин ожидает, что летом российские войска смогут одержать победу в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается в материале, в Кремле осознают нерешительность администрации действующего президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, Путин понимает что «Трамп в конечном счете беззуб и не будет эффективно наказывать его за отказ от разрядки».

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США отказались осудить ракетный удар России по Сумам

© Press service of the State Emergency Service of Ukraine

США заявили союзникам по G7, что не примут заявление «Большой семерки» с осуждением удара России по ВСУ в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Китай ударил по одной из крупнейших корпораций США

Одним из очередных результатов торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом стал отказ Китая покупать самолеты корпорации Boeing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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НХЛ не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не собирается отменять действующий запрет на привоз Кубка Стэнли в Россию, даже если трофей достанется «Вашингтону», где играет Александр Овечкин. Его слова приводит РИА Новости.

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Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине

Мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России.

Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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Раскрыто число гостей на параде Победы в Москве 9 мая

Кремль будет рад видеть в День Победы в Москве всех тех, кто разделяет с Россией гордость и радость этого дня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, свое участие в праздничном мероприятии подтвердили свыше 20 глав государств и правительств.

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Кая Каллас отказалась предоставлять Украине миллиарды евро

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от реализации идеи по выделению нового пакета финансовой помощи Украине на сумму €40 млрд. Об этом пишет газета Público.

По данным издания, Каллас не смогла получить поддержку ключевых союзников в рамках Евросоюза по упомянутой инициативе. Франция, Испания и Италия выступили против соответствующего предложения.

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Умерла актриса Татьяна Вилькина

© kino-teatr.ru

На 52-м году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, дочь худрука московского театрального центра «Вишневый сад». Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, причиной смерти артистки, режиссера и сценариста фильмов стала острая сердечная недостаточность. Она умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

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