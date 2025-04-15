Заявление Владимира Зеленского о том, что США более тепло ведут диалог с Россией, чем с Украиной, заставляет вспомнить анекдоты, в том числе про бедного и богатого приятелей. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента России Амир Хамитов, пишет РИА Новости.

Ранее в интервью для программы 60 Minutes, которая выходит на телеканале CBS News, Зеленский заявил, что США придерживаются «теплой тональности диалога» с Россией в ущерб отношениям с Украиной.

Комментируя это высказывание, Амир Хамитов вспомнил анекдот о богатом и бедном друзьях.

«Богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам», - заявил он.

Также российских парламентарий заметил, что для Зеленского «естественно быть похожим на героев анекдотов» и, «когда степень карикатурности зашкаливает», это означает только близкую развязку.

«Ни один нормальный партнер не будет терпеть рядом ревнивую капризульку, которой и интонации не те, и смотрят на нее не так, и содержат не в такой роскоши, как ей хочется», - добавил политик.

Хамитов также констатировал, что память покинула Зеленского «сразу после совести», так как он уже забыл, что именно США позволили ему удержаться на своем посту.