США отказались осудить ракетный удар России по Сумам

Вашингтон не поддержал проект заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку она "работает над сохранением пространства для переговоров о мире"», — сказано в сообщении.

Трамп высказался о взрывах в украинском городе Сумы

Отмечается, что Соединенные Штаты оказались единственной страной G7, не поддержавшей инициативу председательствующей Канады. Без одобрения США принять заявление в нынешнем виде не представляется возможным.

О ракетной атаке по центру Сум стало известно 13 апреля. Сообщается, что в результате удара были ликвидированы более шестидесяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).