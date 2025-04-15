Туск заявил о конце эры «наивной глобализации»

Эра «наивной глобализации» заканчивается, наступает время экономического национализма, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Это подходящий момент, чтобы ясно и решительно сказать, что эра наивной глобализации заканчивается», — приводит слова из его выступления на форуме новых технологий в Варшаве РИА Новости.

В то же время Туск пообещал, что Польша в конкуренции с «международными гигантами» больше не будет «наивным партнёром».

«Капитал имеет национальность, экономика имеет национальность... Кто-то назовёт это экономическим национализмом? Пожалуйста», — подчеркнул он.

Туск также заявил, что Польша не просто хочет быть солидарной с Украиной, но и заработать на её восстановлении.