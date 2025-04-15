В Киеве умер советский режиссер и сценарист Александр Муратов

В Киеве в возрасте 89 лет скончался советский и украинский режиссёр и сценарист Александр Муратов, сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

© Соцсети

«Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — говорится в сообщении в соцсетях.

5 апреля умер советский и российский режиссёр, педагог и театральный деятель Семён Лосев.

В конце марта в возрасте 68 лет скончался режиссёр Андрей Ермаш.